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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بابحير يعرب عن أهمية العمل المشترك للرقي بمجال التعدين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020
الخليج 365
رحب المهندس صلاح بابحير، مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية و الثروات المعدنية بحضر موت، بالمهندس مساعد لزيارته لمقر الهيئة و التعرف على نشاطها ومناقشة الأوضاع لعمليات التعدين بمحافظة شبوة .
وعبر بابحير عن سعادته البالغة بهذه الزيارة معربا عن تطلعه لتطويرها بشكل مستمر والعمل الجاد على تسهيل أعمال المستثمرين، شاكرًا روؤساء الهيئة على الاهتمام ينشاط الفرع والتعاون الدائم لما يصب في المصلحة العامة,
وتابع:" نود ان نوجه الشكر والتقدير لقيادة الهيئة لما تقدمه من دعم ومساندة المستثمرين و للباحثين و الدارسين في مجال الجيولوجيا بكافة تخصصاتها و تعاونكم مع كلية النفط والتطوير في هذا المجال الخاص بالتعدين و المجال العلمي ".
وشدد دير عام هيئة المساحة الجيولوجية و الثروات المعدنية، على أهمية العمل المشترك للرقي بمجال التعدين من أجل التنمية الاقتصادية و الرقي بالوطن، مشيرا الى أن الهدف الاساسي هو التنمية والازدهار .
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