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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. أنباء عن إيقاف حركة السفر بين إيران والعراق بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020
الخليج 365 ـ متابعات
قالت وكالات إيرانية إنه تم تعطيل المدارس والجامعات في مدينة #قم بعد انتشار فيروس #كورونا القاتل.
وسجلت إيران اليوم ويوم أمس عددا من حالات الإصابة بفيروس كورونا إضافة إلى حالتي وفاة.
إلى ذلك، أكدت مصادر متطابقة إيقاف حركة السفر بين العراق وإيران عبر منفذ الشلامجة بعد انتشار كورونا في مدن إيرانية.
وطالب مواطنون عراقيون بوقف الرحلات بين بلادهم وإيران بعد تفشي الفيروس.
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