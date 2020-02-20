اختتام فعاليات اسبوع النظافة والبيئة بحفل فني وتكريمي بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

برعاية كريمة من محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اختتمت صباح اليوم بمدينة المكلا فعاليات اسبوع النظافة والبيئة 2020م بحفل فني وتكريمي إقامة صندوق النظافة والتحسين بالشراكة مع الشركة العربية اليمنية للإسمنت المحدودة بالتزامن مع احتفالات بلادنا باليوم الوطني للبيئة.



وفي الحفل القى محافظ حضرموت كلمة، أكد خلالها على أهمية التوعية بالنظافة وحماية البيئة، داعيا إلى زيادة الوعي بين المواطنين بأهمية النظافة وجعلها ثقافة متجدرة في أوساط جميع فئات المجتمع.

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وتقدم المحافظ البحسني خلال كلمته بالتقديم الشكر والتقدير لكل من أسهموا في إنجاح فعاليات الأسبوع التوعوية، مؤكدا على أن السلطة المحلية بالمحافظة تولي ملف النظافة والبيئة أهمية كبرى وتسعى بإستمرار لتحسين أوضاعها والعناية بالعاملين فيها.

وألقيت خلال الحفل كلمتين من قبل مدير عام صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس فهمي بن شبراق، ومدير عام صندوق النظافة والتحسين بوادي وصحراء حضرموت عمر صالح سليم.

وشهد الحفل الختامي تقديم اوبريت عن النظافة وإلقاء قصيدة شعرية بالمناسبة، وتكريم محافظ حضرموت ووكيل حضرموت لشؤون الوادي والصحراء وعدد من المسؤولين بالمحافظة والصندوق والشركات الراعية للأسبوع النظافة والبيئة وعدد من العاملين في حقل النظافة والتحسين بالمحافظة والمشاركين في مختلف الأنشطة التي شهدها الاسبوع.

حضر الحفل عدد من الوكلاء ومدراء المكاتب التنفيذية والمسؤولين والعاملين في صندوقي النظافة والتحسين بالمحافظة والمشاركين في فعاليات وأنشطة اسبوع النظافة والبيئة 2020م.