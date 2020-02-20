مروحية عسكرية تابعة للجيش تهبط إضطراريا في وادي حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020 الخليج 365 - خاص أفاد أنباء تابعها "الخليج 365"، بهبوط مروحية عسكرية تابعة للجيش في وادي حضرموت قبل ساعة من كتابة هذا الخبر.

Advertisements وقالت مصادر خاصة "لليمن العربي" إن الطائرة هبطت في منطقة العقاد بمدينة شبام، فيما قالت مصادر أخرى أن المروحية هبطت هبوطا اضطراريا بالقرب من الخط السريع. وبحسب المصادر ذاتها، فقد انطلقت طائرة اخرى قادمة من سيؤن لتفقد حالة الطائرة التي هبطت اضطراريا. فيما لم تكشف أية مصادر رسمية عن معلومات اكثر دقة حتى هذه اللحظة.

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