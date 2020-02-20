شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يناقش ترتيبات إعداد خطة الرؤية الاستراتيجية لمكاتب الشؤون والعمل بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

ناقش محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ترتيبات إعداد خطة الرؤية الاستراتيجية لمكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل بحضرموت.

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جاء ذلك خلال لقاء عقد بمكتبه صباح اليوم مع مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت عبدالله باجهام، جرى خلاله مناقشة محاور الرؤية الاستراتيجية للشؤون الاجتماعية والعمل لمدة 3 سنوات وآليات توحيد الجهود بين مكتبي الساحل والوادي والخروج برؤية موحدة تحسن الأداء لدى المنظمات والمؤسسات والعاملين وترفع من كفاءة العمل في كافة القطاعات.

وجرى في ختام اللقاء تسليم محافظ حضرموت كتاب دراسة واقع منظمات المجتمع المدني وتحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين فيها بوادي وصحراء حضرموت، وتقرير عن انجازات المكتب خلال العام 2019م.