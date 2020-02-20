وزير الصحة ومحافظ حضرموت يناقشان آليات تحسين وتطوير الأوضاع الصحية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر محسن باعوم ومحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني آليات تحسين وتطوير الأوضاع الصحية بمختلف المرافق الصحية بحضرموت.



جاء ذلك خلال لقاء جمعهما صباح اليوم بمكتب المحافظ البحسني بمدينة المكلا، أشاد خلاله الوزير باعوم بالجهود التي تبذلها السلطة المحلية بالمحافظة في دعم الخدمات الصحية وتحسين جودتها، وكذا الجهود التي تبذلها قيادة الصحة والكوادر الطبية العاملة في كافة المرافق الصحية بالمحافظة وتحقيقهم لنتائج ملموسة في مجال الرعاية الصحية الأولية وبقية المجالات الصحية الأخرى.

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واكد الوزير باعوم على أن وزارة الصحة أدرجت عدد من المشاريع الصحية التي ستنفذ في حضرموت ضمن البرنامج الاستثماري لعام 2020م، وستركز على تطوير هيئة مستشفى ابن سناء العام وتزويده بأشعة مقطعية، وتوزيع عدد من سيارات الإسعاف على المرافق الصحية بالمحافظة.

وأشاد وزير الصحة والسكان بالخطة التي تقدم بها مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت والخاصة بمواجهة الأوبئة والاستعداد لها، وأن الوزارة قد قامت بتعميمها لكافة الجهات الصحية بالمحافظات.

من جانبه ثمن محافظ حضرموت اهتمام وزارة الصحة العامة والسكان بالقطاع الصحي بالمحافظة وتذليلهم لكافة الصعوبات التي تعرقل أداء القطاع الصحي بالمحافظة، لافتا إلى أن السلطة بحضرموت تولي القطاع الصحي أهمية خاصة وقدمت له كافة أوجه الدعم خلال الفترة الماضية ولازالت مستمرة فيه.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري.