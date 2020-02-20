شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كفاين والبحسني يناقشان خطط تطوير ودعم القطاع السمكي بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

ناقش وزير الثروة السمكية فهد كفاين مع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمكتبه بالمكلا اليوم، خطط تطوير ودعم القطاع السمكي بحضرموت.



Advertisements

وأوضح وزير الثروة السمكية بأن هناك خطط ومشاريع جاري العمل على تنفيذها مع الجهات المحلية والجهات الداعمة من بينها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمتضمن تطوير مصنع الغويزي وانشاء مواقع انزال سمكي جديدة في حضرموت وشبوة واعتماد مختبرين للجودة في حضرموت وسقطرى وغيرها من المشاريع الأخرى الهادفة لتطوير قطاع الأسماك وتحسين أوضاع العاملين فيه.

من جانبه دعا المحافظ البحسني إلى مزيد من الاهتمام من قبل قيادة الوزارة بالقطاع السمكي بالمحافظة ودعم الصيادين بمعدات اصطياد وتقنيات صيد حديثة، مبديا ترحيبه بإستضافة المكلا للقاء التشاوري لهيئات المصائد البحرية على مستوى الجمهورية مطلع الأسبوع المقبل.

حضر اللقاء رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بالبحر العربي المهندس يسلم بابلغوم.