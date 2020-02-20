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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "ماكرون" يتعهد بوقف الأئمة التابعين لدول أجنبية كتركيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020
متابعات الخليج 365
تعهد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن حكومته ستوقف تدريجيًا استقبال الأئمة المستقلين المبعوثين من دول أجنبية مثل تركيا والجزائر والمغرب والبالغ عددهم قرابة ٣٠٠ شخص سنويًا.
وأكد ماركون، خلال كلمة ألقاها في مدينة ميلوز، أنه على الجانب التركي أن يدرك بأن باريس لاتقبل اى بلد يدعم متشددين لديهم توجهات انفصالية داخل فرنسا، مشيرا الى ان هناك فارق بين التدخل التركي فى شئون فرنسا وبين الانفصالية الاسلامية".
وأضاف إن وضع خطة ضد الإسلام بشكل عام سيكون خطًا كبيرًا ، مبينًا أن عدونا الأبرز هى الإنفصالية الإسلامية لكونها تتعارض مع قيم الحرية والمساواة ووحدة الأمة.
وأوضح الرئيس الفرنسي أنه يجب إيجاد سبل لتدريب الأئمة على الأراضى الفرنسية، مؤكدا أنه توصل لاتفاق جاد لإنهاء هذا النظام مع كل تلك الدول باستثناء الجانب التركي العنيد
وتابع:" يجب التخلى عن نظام الأئمة الأجانب مهم للغاية للحد من هذه التأثيرات الأجنبية، و واحترام قوانيين الدولة المتواجد بها الامام ".
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