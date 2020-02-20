أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة لصباح لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس الموافق 20 فبرير/ شباط، 2020 وهي كالتالي:

قيادي عسكري لــ”الخليج 365”: "المليشيات الحوثية فشلت فشلا ذريعا في تحقيق أهدافها https://www.elyamnelaraby.com/460846/ خبير عسكري: إنجازات "المشتركة" في الساحل والضالع تؤكد خيانة الإصلاح بنهمhttps://www.elyamnelaraby.com/460856/ الكشف عن تفاصيل الأسلحة الإيرانية التي كانت في طريقها للحوثيينhttps://www.elyamnelaraby.com/460865/ مقتل طفل بانفجار لغم حوثي في قرية كمران بالحديدةhttps://www.elyamnelaraby.com/460868/ Advertisements العميد طارق صالح يشكر الإمارات والسفير أحمد علي على هذا الموقفhttps://www.elyamnelaraby.com/460869/ مقتل المرافق الشخصي لعبد الملك الحوثي بقصف جوي للتحالف في الضالعhttps://www.elyamnelaraby.com/460870/ القيادة الوسطى الأمريكية: فيلق القدس يقف وراء المليشيات الحوثية فى اليمنhttps://www.elyamnelaraby.com/460872/ الاصلاح يتفوق على تنظيم القاعدة في جرائمه ومجازرهhttps://www.elyamnelaraby.com/460875/ التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مجزر بمأربhttps://www.elyamnelaraby.com/460886/ مؤسسة للخير نسعى تشارك في حملة "مرصد أين" بالمهرةhttps://www.elyamnelaraby.com/460893/ # اليمن # الضالع # الإمارات # الإصلاح # الحوثي # تنظيم القاعدة # الخليج 365 # التحالف # طارق صالح # . # الاصلاح # مقتل # القدس # تفاصيل # صالح # العربي # خيانة # اليمني

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