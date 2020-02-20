اليوم.. الإطلاق الرسمي لشارة قطاع تلفزيون حضرموت 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

الخليج 365

أُطلقت على القمر الصناعي المصري "النايل سات" منتصف ليل الأربعاء 20 فبراير 2020م، شارة تلفزيون حضرموت رسمياً على تردد"11137" استقطاب رأسي وبمعامل ترميز "27500" ، بمباركة من الحكومة وقيادة السلطة المحلية بحضرموت ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية الذي بارك إطلاق القناة، معتبراً إياها انجازاً كبيراً لحضرموت.



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وبهذه المناسبة أقامت إدارة القطاع صباح اليوم الخميس حفلًا لطاقم التلفزيون تبودلت فيه التهاني بهذا المنجز الإعلامي الجديد والمهم لحضرموت والوطن، الذي أصبح حقيقةً ماثلةً للعيان بعد أن ظل حلماً يراود أبناء محافظة حضرموت لسنواتٍ طويلة.

وأكد رئيس قطاع تلفزيون حضرموت الأخ مجاهد سالمين بن علي الحاج على ضرورة التكاتف والتعاون بين كوادر ومنتسبي القطاع كافة، وشحذ الهمم والعمل دون كلل من أجل إنجاز مرحلة البث التجريبي من خلال العمل على تنفيذ الخطط والبرامج المعدة وفقاً للجدول الزمني المعد لها تمهيدًا للولوج إلى مرحلة البث الرسمي للقناة، متقدماً بالشكر الجزيل لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ونائب رئيس الوزراء والحكومة ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على دعمهم الكبير وتذليل كافة الصعوبات أمام إطلاق القناة وتوقيع عقد القمر الصناعي.

حضر الحفل مديرو الإدارات بالقطاع والعاملون فيه.