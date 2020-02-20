شكرا لقرائتكم خبر عن وردناالان من محلات الصرافة.. الريال اليمني يتهاوى وقيمة الدولار والسعودي ترتفع في صنعاء لتلحق بجنون الأسعار في عدن شاهد أسعار الصرف صباح اليوم الخميس والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أسعار الصرف في صنعاء صباح اليوم الخميس: شراء الدولار 599

بيع الدولار 601 شراء السعودي 158 بيع السعودي 158.4 Advertisements

أسعار الصرف في عدن: شراء الدولار 663 بيع الدولار 665 شراء السعودي 174.50 بيع السعودي 175.50

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