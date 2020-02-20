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صنعاء - ياسمين الخيامي - يمنية تقوم بعمل فاضح ومحرم شرعا صدم كل اليمنيات، والحسناء لجين ابنة علي البخيتي توجه لها رد صادم جعل تلك اليمنية تذرف الدموع من شدة القهر ( 2 صور )

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