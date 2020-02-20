آدم دعالى يواجه اتهامات بتوزيع مواد غذائية منتهية الصلاحية في غاريسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

مهدي علي

يواجه زعيم الأغلبية في الجمعية الوطنية الكينية آدم دعالى اتهامات بتوزيع مواد غذائية منتهية الصلاحية في دار للأيتام في مقاطعة غاريسا.

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وتم استدعاء النائب من بلدة غاريسا من قبل مديرية التحقيقات الجنائية أمس لشرح المسألة التي وصفها بأنها "وهمية"

وعلمت "ذا نيشن" أن السيد دعالى قد طُلب منه المثول أمام مساعد المفتش العام للشرطة بنديكت أويارو للرد على الشكاوى التي أثارها سكان غاريسا بشأن التبرع بالطعام الفاسد.

وفي رسالة حصلت عليه صحيفة "ذا نيشن" ، ذكرت مديرية التحقيقات الجنائية أنها بدأت تحقيقات بشأن التوزيع المزعوم للمواد الغذائية من قبل السيد دعالى "بعد عدة شكاوى من سكان مقاطعة غاريسا"