اخبار الخليج / اخبار اليمن

آدم دعالى يواجه اتهامات بتوزيع مواد غذائية منتهية الصلاحية في غاريسا

0 نشر
مهدي علي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آدم دعالى يواجه اتهامات بتوزيع مواد غذائية منتهية الصلاحية في غاريسا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

آدم دعالى يواجه اتهامات بتوزيع مواد غذائية منتهية الصلاحية في غاريسا

مهدي علي

يواجه زعيم الأغلبية في الجمعية الوطنية الكينية آدم دعالى اتهامات بتوزيع مواد غذائية منتهية الصلاحية في دار للأيتام في مقاطعة غاريسا.

Advertisements

وتم استدعاء النائب من بلدة غاريسا من قبل مديرية التحقيقات الجنائية أمس لشرح المسألة التي وصفها بأنها "وهمية"

وعلمت "ذا نيشن" أن السيد دعالى قد طُلب منه المثول أمام مساعد المفتش العام للشرطة بنديكت أويارو للرد على الشكاوى التي أثارها سكان غاريسا بشأن التبرع بالطعام الفاسد. 

وفي رسالة حصلت عليه صحيفة "ذا نيشن" ، ذكرت مديرية التحقيقات الجنائية أنها بدأت تحقيقات بشأن التوزيع المزعوم للمواد الغذائية من قبل السيد دعالى "بعد عدة شكاوى من سكان مقاطعة غاريسا"

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آدم دعالى يواجه اتهامات بتوزيع مواد غذائية منتهية الصلاحية في غاريسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا