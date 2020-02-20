مؤسسة للخير نسعى تشارك في حملة "مرصد أين" بالمهرة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

الخليج 365 - المهرة

شاركت مؤسسة للخير نسعى في حملة النظافة التي أطلقها "مرصد أين" للحقوق والتنمية تحت شعار ( معاً نحو بيئة نظيفة وآمنة ) في عاصمة المهرة الغيظة .



و شارك فريق من مؤسسة للخير نسعى بفاعلية كبيرة في هذه الحملة بعد الدعوة التي تلقتها المؤسسة من مرصد أين بالتعاون مع صندوق النظافة بمديرية الغيضة.

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و تهدف الحملة إلى إظهار عاصمة محافظة المهرة مدينة الغيضة بمظهر حضاري وراقي و ترسيخ مبدأ التعاون والمشاركة المجتمعية بمثل هذه الحملات التطوعية .

وقسمت الغيضة إلى مربعات ابتداءً من حارة كلشات وانتقالاً إلى بقية المربعات حسب البرنامج الزمني

ووزعت في الحملة منشورات توعوية على الأهالي و المحلات التجارية والفنادق وتلصيق ملصقات توعوية في الأماكن العامة تحث المجتمع على النظافة ووضع القمامة في الأماكن المخصصة لها.

وعبر شباب مؤسسة للخير نسعى عن سعادتهم بمشاركتهم مرصد أين للحقوق والتنمية في هذه الحملة و أن يكونوا صفاً بصف بجانب مرصد أين نحو التغيير للأفضل والقضاء على ظاهرة تكديس القمامة التي تتسبب في الكثير من الأضرار الصحية وكذلك تشوية مناظر المدينة.