شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مجزر بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 20/شباط/2020، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن التحالف استهدف بأكثر من غارة مواقع للمليشيا في مديرية مجزر بالمحافظة. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي. وكانت مليشيا الحوثي استعادت أجزاء واسعة من المديرية خلال مواجهات مع الجيش منتصف الشهر الجاري.

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