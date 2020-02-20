شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تسقط "مُسيَّرة" حوثية في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020 الخليج 365 ـ الجوف أعلنت القوات الحكومية، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، 19/شباط/2020، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي جنوبي غربي الجوف، وذلك بعد يوم من إسقاط مسيرة في الدريهمي بالحديدة.

Advertisements وذكر مصدر عسكري، أن جنوداً في القوات الحكومية أسقطوا الطائرة الحوثية في جبهة المحزمات بمحافظة الجوف. وتشهد جبهات محافظات الجوف معارك شرسة بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي، منذ أيام، تكبدت خلالها الميليشيا خسائر فادحة. وكانت القوات الحكومية قد أسقطت، الأسبوع الماضي، مسيرة للمليشيا في المحافظة ذاتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الجيش تسقط "مُسيَّرة" حوثية في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.