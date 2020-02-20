وردنا الان" قرار تاريخي مرتقب في السعودية.. توجه لإلغاء "الكفالة" نهائيًا و جعل كل المغتربين اليمنيين يطيرون من الفرح ويرقصون في الشوارع

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - يترقب عدد كبير من الأجانب المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وكذلك الراغبين في الحصول على فرصة عمل بها، صدور قرار تاريخي مهم ينظم العلاقة بين صاحب العمل (الكفيل) والعامل.





ويسود علاقة العمل داخل المملكة بين أصحاب المؤسسات والعاملين الأجانب "نظام الكفالة" حيث يتحكم المواطن في دخول وخروج الوافد من المملكة، وكذلك في قراراته المتعلقة بالزيارة وجلب المرافقين من الأسرة والأهل.

وأفادت مصادر إعلامية سعودية محلية نقلا عن مصادرها الخاصة أن هناك توجه جديد لاتخاذ قرار مصيري وتاريخي ينظم تلك العلاقة الشائكة ويعيد للعامل الوافد كثير من حقوقه المسلوبة.

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وكشفت المصادر القريبة من دائرة صنع القرار بالسعودية عن وجود توصيات لتعديل نظام الكفالة في المملكة، حيث أنه من المقرر أن يتم إلغائه نهائياً.

وأكد المصادر أن التعديلات تتضمن أيضا أن تقتصر العلاقة بين صاحب العمل والوافد على عقد العمل فقط، أي عمل مقابل أجر ولا يحق للكفيل الحالي في النظام التحكم في إقامة وتنقلات وقرارت موظفيه طالما كانت في إطار النظام.

وتشتمل التعديلات المرتفبة أيضا على إتاحة التنقل والخروج والعودة والاستقدام للوافدين دون شرط موافقة صاحب العمل، كما هو متبع في الوقت الراهن.





ولم تشر المصادر إلى توقت إقرار التعديلات الجديدة، مشددًا على أنها لا تزال قيد الدراسة.

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