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صنعاء - ياسمين الخيامي - البنك المركزي اليمني يقصم ظهور كل المغتربين اليمنيين بقرار صادم سيمنعهم من تحويل مصاريف مالية الى عائلاتهم في اليمن، وبيان هام لاصحاب محلات الصرافة

2020/02/20 الساعة 09:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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