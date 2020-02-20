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صنعاء - ياسمين الخيامي - سيدة تتصل بالشرطة لانقاذها من الشيطان..وعندما حضرت الشرطة كانت المفاجئة الصادمة ( لن تصدق العمل الغريب الذي كانت تقوم به السيدة مع ابنتها المراهقة )

2020/02/20 الساعة 09:26 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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