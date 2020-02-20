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صنعاء - ياسمين الخيامي - مدينة عربية يحبها اليمنيين وتشعرهم بالسعادة..لكنها لم تعد كذلك بعد مهاجمة عصابة خبيثة لعائلة يمنية في هذه المدينة وقيامهم بعمل خسيس مع فتاة يمنية في عمر الزهور

2020/02/20 الساعة 08:40 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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