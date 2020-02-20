قيادي عسكري لــ”اليمن العربي”: "المليشيات الحوثية فشلت فشلا ذريعا في تحقيق أهدافها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

الشحات غريب

قال عضو القيادة المشتركة لجبهة محافظة الضالع أركان حرب اللواء السادس صاعقة العميد ركن أحمد بن أحمد الفقيه، ان القوات الجنوبية بمسمياتها القتالية و تشكيلاتها العسكرية تمكنت و خلال فترة وجيزة من إفشال كل المخططات الحوثية و الإخوانية بجبهات شمال و غربي الضالع .



وأوضح العميد ركن "أحمد الفقيه" في تصريح خاص لــ "الخليج 365"، أنه و منذ اندلاع المواجهات العسكرية بالضالع مطلع العام الماضي انتهجت القوات الجنوبية استراتيجية عسكرية نوعية كانت كفيلة بإفشال المخططات الحوثية الإخوانية و قلب موازين القوى العسكرية لصالحها في الميدان، و كل ذلك تم بوقت قياسي و سريع جدا.

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و أشار أيضا: "المليشيات الحوثية فشلت فشلا ذريعا في تحقيق أهدافها رغم تحشيدها العسكري الكبير و المتواصل، و زراعة شبكات الألغام و الإستهداف الصاروخي للمدن و المنشآت، و كذا اعتمادها استراتيجية الحرب النفسية و بث الشائعات، إلا أن كل تلك الأوراق أحرقتها القوات الجنوبية في وقت مبكر، و هذا ما أصاب المليشيات بمقتل" .

و أضاف أيضا: "لمرات كثيرة جدا، حاولت المليشيات عبر شبكاتها الإعلامية المتشعبة و الإستخباراتية بث الشائعات المغرظة بغية فصل مناطق المقاومة بالضالع عن العمق الجغرافي و التاريخي في قعطبة و مريس، و لكنها فشلت فشلا ذريعا لهذا تحاول المليشيات الإنتقام من تلك المناطق، و نؤكد في القوات الجنوبية بأننا لن نخذل من وقف إلى جانبنا ذات يوم.

و دعا العميد ركن أحمد الفقيه، القوات الجنوبية المرابطة في الضالع و عدن، و أبين، و ثرة و الصبيحة، و يافع، و ردفان، و حضرموت، و سقطرة، و الساحل الغربي، و مختلف المدن، إلى البقاء في جاهزية عالية لمجابهة كل التحديات و إفشال كل المخططات الحوثية الإخوانية المعادية لشعب الجنوب و قضيته.