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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي عسكري لــ”اليمن العربي”: "المليشيات الحوثية فشلت فشلا ذريعا في تحقيق أهدافها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020
الشحات غريب
قال عضو القيادة المشتركة لجبهة محافظة الضالع أركان حرب اللواء السادس صاعقة العميد ركن أحمد بن أحمد الفقيه، ان القوات الجنوبية بمسمياتها القتالية و تشكيلاتها العسكرية تمكنت و خلال فترة وجيزة من إفشال كل المخططات الحوثية و الإخوانية بجبهات شمال و غربي الضالع .
وأوضح العميد ركن "أحمد الفقيه" في تصريح خاص لــ "الخليج 365"، أنه و منذ اندلاع المواجهات العسكرية بالضالع مطلع العام الماضي انتهجت القوات الجنوبية استراتيجية عسكرية نوعية كانت كفيلة بإفشال المخططات الحوثية الإخوانية و قلب موازين القوى العسكرية لصالحها في الميدان، و كل ذلك تم بوقت قياسي و سريع جدا.
و أشار أيضا: "المليشيات الحوثية فشلت فشلا ذريعا في تحقيق أهدافها رغم تحشيدها العسكري الكبير و المتواصل، و زراعة شبكات الألغام و الإستهداف الصاروخي للمدن و المنشآت، و كذا اعتمادها استراتيجية الحرب النفسية و بث الشائعات، إلا أن كل تلك الأوراق أحرقتها القوات الجنوبية في وقت مبكر، و هذا ما أصاب المليشيات بمقتل" .
و أضاف أيضا: "لمرات كثيرة جدا، حاولت المليشيات عبر شبكاتها الإعلامية المتشعبة و الإستخباراتية بث الشائعات المغرظة بغية فصل مناطق المقاومة بالضالع عن العمق الجغرافي و التاريخي في قعطبة و مريس، و لكنها فشلت فشلا ذريعا لهذا تحاول المليشيات الإنتقام من تلك المناطق، و نؤكد في القوات الجنوبية بأننا لن نخذل من وقف إلى جانبنا ذات يوم.
و دعا العميد ركن أحمد الفقيه، القوات الجنوبية المرابطة في الضالع و عدن، و أبين، و ثرة و الصبيحة، و يافع، و ردفان، و حضرموت، و سقطرة، و الساحل الغربي، و مختلف المدن، إلى البقاء في جاهزية عالية لمجابهة كل التحديات و إفشال كل المخططات الحوثية الإخوانية المعادية لشعب الجنوب و قضيته.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي عسكري لــ”اليمن العربي”: "المليشيات الحوثية فشلت فشلا ذريعا في تحقيق أهدافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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