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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استمرار الحملة التوعوية لقوات حماية المنشآت الحكومية بعدن الخميس 20 فبراير 2020 Advertisements الخليج 365 واصلت الحملة التوعوية التي تنفذها قوات حماية المنشآت الحكومية أعمالها، الأربعاء، حيث قامت بتوزيع عدد من الملصقات التوعوية لزيادة الوعي لدى الأفراد والمواطنين والموظفين في المؤسسات والمرافق الحكومية.

ووزعت الحملة منشورات إرشادية للمواطنين للتعريف بمهام قوات حماية المنشآت الحكومية وحثهم على المساهمة في الحفاظ على المرافق والمؤسسات ومساعدة أفراد حماية المنشآت بأداء واجبهم.

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