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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدعم إماراتي..توزيع مساعدات شتوية على الأهالي بمديرية الضليعة صور الخميس 20 فبراير 2020 الخليج 365 وزع الهلال الأحمر الإماراتي، أمس الأربعاء، عدد من المساعدات الإنسانية على الأهالي بمديرية الضليعة بمحافظة حضرموت.

Advertisements وقام الهلال الإماراتي بتوزيع 400 جاكت و200 بطانية وعدد من الملابس الشتوية على الأهالي بمديرية الضليعة والمناطق الريفية والتي يعاني سكانها من برودة الطقس. وتأتي المساعدات الجديدة ضمن حملة الشتاء التي أطلقها الهلال الإماراتي في محافظة حضرموت.

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