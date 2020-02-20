شكرا لمتابعة خبر عن افاعي سامة وخطيرة تقتحم مدرسة للبنات في السعودية..وعندما تحركت المعلمة نحو الافاعي وقعت مفاجئة مرعبة جعلت الطالبات يصرخن بصوت عال (صور وفيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - افاعي سامة وخطيرة تقتحم مدرسة للبنات في السعودية..وعندما تحركت المعلمة نحو الافاعي وقعت مفاجئة مرعبة جعلت الطالبات يصرخن بصوت عال (صور وفيديو)

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