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صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة ..ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" يتعرض لمؤامرة خطيرة و طعنة غــادرة من أقرب المقربين وهذي الشخصية الكبيرة هي السبب !

كشف خبراء متخصصون في مجال تقنية ومواقع التواصل الاجتماعي، عن السبب الحقيقي وراء إقدام موقع "تويتر" على حجب حساب المستشار السابق بالديون الملكي، سعود القحطاني. وبحسب مقال بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن القيام بتعليق حساب "القحطاني"، الذي لم يصدر تغريدة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2018، هو أمر غير عادي، وربما كان تعليق حسابه مرتبطًا بعثور (تويتر) على أدلة على تورط "القحطاني" في عمليات ضد ناقدي النظام السعودي. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: في غاية الخطورة ..ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" يتعرض لمؤامرة خطيرة و طعنة غــادرة من أقرب المقربين وهذي الشخصية الكبيرة هي السبب ! ورد للتو ...محمد الحوثي يباغت الجميع ويعلن استحالة اقتحام مأرب ويتقدم بهذا الطلب العاجل للرئيس هادي والجنرال الاحمر ( نص طلب الحوثي ) بشرى سارة لمرضى السكر...طريقة سهلة وبسيطة تنهي هذا المرض المزعج وتخفض نسبة السكر في الدم ..وعليك القيام بها عندما تستيقظ من نومك مباشرة افاعي سامة وخطيرة تقتحم مدرسة للبنات في السعودية..وعندما تحركت المعلمة نحو الافاعي وقعت مفاجئة مرعبة جعلت الطالبات يصرخن بصوت عال (صور وفيديو) فيصل القاسم يفجر مفاجأة مدوية ويفضح الرئيس ويكشف دوره في هذا الجانب الخطير الذي يؤثر على كل سكان الجمهورية ( صورة ) Advertisements شاهد بالفيديو..ثعبان ضخم يلتهم ‘‘نمر مفترس‘‘ بطريقة شيطانية ماكرة ارعبت كل حيوانات الغابة .. لن تصدق كيف كانت النهاية صادمة للغاية! (فيديو) عاجل: معلومات سرية خطيرة تكشف لأول مرة عن اسباب محالو اغتيال وزير الدفاع المقدشي... والخبر ينزل كالصاعقة على رأس الرئيس هادي ( تفاصيل طارئة ) عبد الملك الحوثي" يتلقى خبر كارثي وصاعق جعله ينسي اسقاط الطائرة الحربية والقبض على الطيارين السعوديين والشيخ سلطان العرادة يطير فرحا بما حدث عاجل وفي غاية الخطورة ..دولة عظمى تباغت الملك سلمان وولي عهده بهذا الخبر الصاعق الذي سيقلب الامور راسا على عقب ويوقف الحرب في اليمن نهائيا مهدي المشاط يقهر الرئيس علي عبد الله صالح حتى وهو في قبره ويثير جنون الرئيس هادي بسبب هذا الامر الذي قلب العاصمة صنعاء راسا على عقب .. صورة وأضاف المقال أن سمعة "القحطاني" كمسؤولٍ عن الذباب الإلكتروني كذلك قد تكون السبب، وذلك لدوره في أزمة الخليج عام 2017، حين عرض حياة الكثيرين للخطر من خلال دعوته المواطنين لوضع أسماء في القائمة السوداء ممن يعتقد بتعاطفهم مع قطر. ويقول كاتب المقال إن "الغريب أن (تويتر) لم تكشف عن أرشيف تغريداته، وقالت إنه لا توجد أدلة على أن الحساب مرتبط بالعملية، مع أن التحقيقات المستقلة تقول إنه هو المسؤول عنها". وكان موقع التدوين المصغر "تويتر" قد قام مؤخرًا بإعلانه شطب 4525 حسابًا مرتبطة بالسعودية والإمارات ومصر، و4248 حسابًا، تعمل بشكل واضح من الإمارات. وأرجعت إدارة الموقع تلك الخطوة لأن تلك الحسابات استخدمت في القيام بعملية (توتر سياسي) كمجاز عن الدعاية، على حد وصفها

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