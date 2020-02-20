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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو ...محمد الحوثي يباغت الجميع ويعلن استحالة اقتحام مأرب ويتقدم بهذا الطلب العاجل للرئيس هادي والجنرال الاحمر ( نص طلب الحوثي )

وجه رئيس ما يُسمى باللجنة الثورية العلياء لمليشيا الحوثي الإنقلابية، محمد على الحوثي، دعوة إلى التحالف العربي والحكومة الشرعية بشأن فتح الطريق العام الرابطة بين صنعاء ومأرب.

وأكد الحوثي في تغريدة له على تويتر، إن جماعته مستعدة لفتح الطريق الرابط بين صنعاء ومأرب وقال محمد الحوثي، إنه يكفي المواطنين المعاناة بسب قطع الطريق في الفترة الماضية.

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ودعا الحوثي التحالف والشرعية على عدم اعتراض على المسافرين من صنعاء إلى مأرب والعكس، مؤكدا استعدادهم لفتح ماتبقى من الطريق.

ومنذ اندلاع المواجهات بين مليشيا الحوثي والحكومة الشرعية في جبهة نهم 2015، انقطعت طريق مأرب في منطقة نهم شرقي العاصمة صنعاء.