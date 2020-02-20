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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبرز عناوين الخليج 365 الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها الخميس 20 فبراير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأربعاء الموافق 19 فبرير/ شباط، 2020 وهي كالتالي:

مناقشة تنظيم حفلات الأعراس بالمكلا ضبط اسلحة وذخائر وسيارات كانت بحوزة الخارجين عن القانون في شحن العميد سهيل يعقد إجتماعاً بالشرطة النسائية في المهرة Advertisements تعميم لمنظمات المجتمع المدني بضرورة التنسيق مع السلطة المحلية في تنفيذ مشاريعها بالمهرة باكريت تطلع على أنشطة إدارة محو الأمية في المهرة قبيلة زعبنوت المهرية تستنكر أعمال التخريب وظاهرة التقطع على الطرقات وقفة احتجاجية في شحن تنديداً للأعمال التخريبية في المهرة مصدر مسؤول بالمهرة يرد على تصريح وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد الإمارات تجلي الطلاب اليمنيين من الصين بعد انتشار كورونا القاتل البنتاجون يكشف تفاصيل ضبط أسلحة إيرانية للحوثيين # اليمن # الصين # الإمارات # الخليج 365 # . # المجتمع المدني # المهرة # محو الأمية # البنتاجون # ضبط # تفاصيل # تعميم # مناقشة # السلطة المحلية # السلطة # العربي # اليمني

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