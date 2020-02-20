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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبرز عناوين الخليج 365 الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها
الخميس 20 فبراير 2020
خاص
ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأربعاء الموافق 19 فبرير/ شباط، 2020 وهي كالتالي:
مناقشة تنظيم حفلات الأعراس بالمكلا
ضبط اسلحة وذخائر وسيارات كانت بحوزة الخارجين عن القانون في شحن
العميد سهيل يعقد إجتماعاً بالشرطة النسائية في المهرة
تعميم لمنظمات المجتمع المدني بضرورة التنسيق مع السلطة المحلية في تنفيذ مشاريعها بالمهرة
باكريت تطلع على أنشطة إدارة محو الأمية في المهرة
قبيلة زعبنوت المهرية تستنكر أعمال التخريب وظاهرة التقطع على الطرقات
وقفة احتجاجية في شحن تنديداً للأعمال التخريبية في المهرة
مصدر مسؤول بالمهرة يرد على تصريح وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد
الإمارات تجلي الطلاب اليمنيين من الصين بعد انتشار كورونا القاتل
البنتاجون يكشف تفاصيل ضبط أسلحة إيرانية للحوثيين
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