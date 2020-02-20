شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف عليها.. أكلات لذيذة ومبهرة تنهي آلامك وتنتزع أوجاعك خلال أيام.. وداعًا لأمراض القلب وتصلّب الشرايين ( فيديو ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتبر موضوع أمراض القلب وأعراضها من القضايا المؤرقة في الوقت الحاضر إذ أن أمراض القلب والشرايين أصبحت تصيب شرائح واسعة من البشر حول العالم، إذ بينت احصاءات أن أمراض القلب عند الأطفال ازدادت بشكل ملحوظ، علاوة على أمراض القلب عند النساء وأمراض القلب عند الشباب، مما جعل قضية آلام القلب في الصدارة خاصة ألام القلب المتكررة.

والسؤال المهم كيف يمكن المحاظفة على دقات القلب الطبيعية والتخلص من دقات القلب السريعة أو دقات القلب البطيئة من خلال مد هذه العضو بما يحتاجه من أغذية، وسيتحدث لنا الدكتور مازن السقا في هذا الفيديو الجديد عن تلك الاغذية المفيدة للقلب، لنتعرف معا على أغذية مفيدة للقلب والشرايين ومقوية للقلب والتخلص بشكل نهائي من ضربات القلب السريعة وضيق التنفس وأمراض القلب بشكل عام من خلال المحافظة على نمط حياة صحي والاستماع الجيد لهذه النصائح الصحية .

جديد "الخليج 365"

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كيف نبتعد عن الاطعمة المضرة للقلب وقائمة أكلات ومشروبات مفيدة للقلب إلى جانب تغذية مرضى القلب والتعرف على جدول غذائي لمرضى القلب والالترزام بنظام غذائي يومي لمرضى القلب والابتعاد عن الاكل الممنوع لمرضى القلب..

التفاصيل الكاملة على الفيديو التالي: