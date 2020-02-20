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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : شاهد دول الخليج تستنجد جراء هذه الصدمة التي القت الرعب في قلب كل خليجي (صور)

أعلنت قطر، مساء الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ما تسبب في صدمة لدى المواطنين والمقيمين وخلق مخاوف كبيرة من تفشي الفيروس القاتل. ونشرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية في “تويتر”، مساء اليوم، الثلاثاء، أكدت من خلالها أنه تم تسجيل حالة إصابة مؤكدة بـ”متلازمة الشرق الأوسط التنفسية” لمواطن يبلغ من العمر 65 عامًا، يعاني من عدة أمراض مزمنة. جديد اب برس : Advertisements

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