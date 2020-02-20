العالم يصحو الان على جريمة إرهابية مروعة ..وعشرات الجثث متناثرة بين قتيل وجريح ..(شاهد صور وتفاصيل أولية)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ذكرت صحيفة بيلد أكثر الصحف الألمانية مبيعا نقلا عن ممثلي ادعاء أن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا في واقعتي إطلاق نار في مدينة هاناو شرقي فرانكفورت. --------------------------------- شاهد ايضا : • أسد يلتهم رجل في ثواني ويأكل بعدة مباشرة ثلاثين كلب ..(فيديو لأصحاب القلوب القوية) • مذيعة جديدة فائقة الجمال تظهر على قناة الجزيرة .. ومتابعون يطلقون عليها لقب "حورية الأرض" ..شاهد الفيديو • هل تذكرون الفنانة الصغيرة "حلا الترك" ..شاهدو كيف اصبح شكلها اليوم بعد أن بلغت عمرها 18عام ..(صور مفاجئة للغاية) • مذيعة كانت تقدم نشرة الأخبار وقرأت خبر وفاة زوجها فجأة ..شاهد كيف كانت ردة فعلها مذهلة للجميع ..(فيديو) • أسد مجنون يلتهم "خنزير ضخم" خلال لحظات .. وعندما أوشك على افتراسه انقلبت الأمور رأساً على عقب وكانت النتيجة صادمة! (فيديو) • عاجـــل : مذيعة قناة العربية تكتشف انها "حامل" اثناء تقديمها نشرة الأخبار وتسقط مغمي عليها ..(فيديو) Advertisements • وداعاً للشيب والشعر الأبيض : وصفة طبيعية متوفرة في كل منزل تنهي مشكلتك خلال يوم وأحد فقط ..شاهد • زوجة جميلة ظلمها زوجها وسرق منها أغلى ما تملك ..وبعد ثلاث سنوات جمعتهم قناة "MBC" في برنامج "المسامح كريم" ..وعند سماع الزوجة لصوت زوجها حدثت مفاجأة لم يتخيلها أحد .. ( فيديو ) • شاهد : إكتشاف مدينة تحت الأرض يعيش فيها 50 الف شخص .. وشكلها من الداخل مفاجأة لم يتخيلها أحد .."فيديو وصور" • وداعًا للسرطان وأمراض القلب وضعف النظر .. هذه النبتة التي تباع بـ ارخص الاسعار ويهملها الجميع تنهي مشكلتك للأبد (شاهد) • شاهد .. مذيع الجزيرة فيصل القاسم ينبش "العلاقات الغرامية" لحكام العرب ويكشف "معشوقاتهم السرية" ! • أسد يموت أمام حبيبته "اللبوة" بعد معاشرتها ..شاهد كيف تصرفت من شدة القهر وصدمت الجميع "فيديو" --------------------------------- وذكرت محطة تلفزيون محلية أن واقعتي إطلاق نار حدثتا في حانتين في هاناو. وأضافت الشرطة أن وحدات خاصة من الشرطة تلاحق الجناة الذين لاذوا بالفرار من موقع الهجوم الأول في سيارة سوداء اللون.

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