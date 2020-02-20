شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: معلومات سرية خطيرة تكشف لأول مرة عن اسباب محالو اغتيال وزير الدفاع المقدشي... والخبر ينزل كالصاعقة على رأس الرئيس هادي ( تفاصيل طارئة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: معلومات سرية خطيرة تكشف لأول مرة عن اسباب محالو اغتيال وزير الدفاع المقدشي... والخبر ينزل كالصاعقة على رأس الرئيس هادي ( تفاصيل طارئة )

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