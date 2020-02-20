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صنعاء - ياسمين الخيامي - فيصل القاسم يفجر مفاجأة مدوية ويفضح الرئيس ويكشف دوره في هذا الجانب الخطير الذي يؤثر على كل سكان الجمهورية ( صورة )

كشف الإعلامي السوري، فيصل القاسم، اليوم الاثنين، معلومة مثيرة عن بنوك نظام الأسد، بعد انهيار الليرة السورية.



وقال "القاسم" في تغريدة عبر حسابه "تويتر": "هل تعلم أن في سوريا لا يوجد بنوك معترف بها عالميًّا، يوجد فقط مصارف، وهي غير معترف بها دوليًّا، ولا يوجد بينها وبين البنوك العالمية أي تعامل، وهي خارج النظام النقدي والبنكي العالمي". -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: فيصل القاسم يفجر مفاجأة مدوية ويفضح الرئيس ويكشف دوره في هذا الجانب الخطير الذي يؤثر على كل سكان الجمهورية ( صورة ) شاهد بالفيديو..ثعبان ضخم يلتهم ‘‘نمر مفترس‘‘ بطريقة شيطانية ماكرة ارعبت كل حيوانات الغابة .. لن تصدق كيف كانت النهاية صادمة للغاية! (فيديو) عاجل: معلومات سرية خطيرة تكشف لأول مرة عن اسباب محالو اغتيال وزير الدفاع المقدشي... والخبر ينزل كالصاعقة على رأس الرئيس هادي ( تفاصيل طارئة ) Advertisements عبد الملك الحوثي" يتلقى خبر كارثي وصاعق جعله ينسي اسقاط الطائرة الحربية والقبض على الطيارين السعوديين والشيخ سلطان العرادة يطير فرحا بما حدث عاجل وفي غاية الخطورة ..دولة عظمى تباغت الملك سلمان وولي عهده بهذا الخبر الصاعق الذي سيقلب الامور راسا على عقب ويوقف الحرب في اليمن نهائيا مهدي المشاط يقهر الرئيس علي عبد الله صالح حتى وهو في قبره ويثير جنون الرئيس هادي بسبب هذا الامر الذي قلب العاصمة صنعاء راسا على عقب .. صورة وأضاف: "هل تعلم أن الليرة خارج النظام المالي العالمي، وبالتالي ليست خاضعة لسلطة الدولار، مع ذلك هناك أزمة صرف دولار".



وتشهد الليرة السورية انخفاضًا غير مسبوق في تاريخها أمام الدولار إذ وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 1150 ليرة. وكان رئيس النظام بشار الأسد، قد أصدر السبت الماضي، مرسومًا تشريعيًّا يتعلق بمنع التعامل "بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات"، الأمر الذي أثار سخط وغضب الشارع الموالي. ويتضمن المرسوم معاقبة المخالفين بـ"الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة".

هل تعلم أن في سوريا لا يوجد بنوك معترف بها عالميا،يوجد فقط مصارف، وهي غير معترف بها دوليا،ولا يوجد بينها وبين البنوك العالمية أي تعامل، وهي خارج النظام النقدي والبنكي العالمي.هل تعلم أن الليرة خارج النظام المالي العالمي وبالتالي ليست خاضعة لسلطة الدولار،مع ذلك هناك أزمة صرف دولار

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.