شكرا لمتابعة خبر عن عبد الملك الحوثي" يتلقى خبر كارثي وصاعق جعله ينسي اسقاط الطائرة الحربية والقبض على الطيارين السعوديين والشيخ سلطان العرادة يطير فرحا بما حدث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عبد الملك الحوثي" يتلقى خبر كارثي وصاعق جعله ينسي اسقاط الطائرة الحربية والقبض على الطيارين السعوديين والشيخ سلطان العرادة يطير فرحا بما حدث

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الملك الحوثي" يتلقى خبر كارثي وصاعق جعله ينسي اسقاط الطائرة الحربية والقبض على الطيارين السعوديين والشيخ سلطان العرادة يطير فرحا بما حدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.