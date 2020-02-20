مصرع مرافقو وزير دفاع هادي ومصير غامض يكتنف الاخير

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب

أكدت مصادر مطلعة أن اللواء الركن محمد علي المقدشي – وزير الدفاع في حكومة هادي، نقل ظهر، أمس الأربعاء، إلى المستشفى العسكري في مدينة مأرب، فيما لا يزال مصيره غامضاً حتى اللحظة، وذلك بعد تعرضه لانفجار لغم أرضي استهدف سيارته أثناء زيارته جبهات القتال بالمحافظة.

وفيما قالت المصادر إن الوزير المقدشي، أصيب إصابة بالغة بانفجار اللغم الأرضي، فقد تسبب الانفجار بمقتل أكثر من عشرة أفراد من مرافقيه وأصيب آخرون تم نقلهم إلى المستشفى العسكري بمأرب.

وأفادت المصادر أن حراسة مشددة فرضت على المستشفى العسكري في مأرب حيث يتواجد المقدشي، موضحة أن وزير الدفاع كان برفقة قائد المنطقة العسكرية الثالثة خلال انفجار اللغم، لكنها لم تورد أي معلومات عن إصابته.

وأشارت المصادر المطلعة إلى سقوط قتلى وجرحى بالانفجار وأن هناك اكثر من 15 قتيلا وجريحاً من بينهم المرافقان الشخصيان لوزير الدفاع المقدشي، حيث تحصلت العربية تايمز: على أسمائهم وهم: النقيب حمزة علي المقدشي، والملازم صلاح عبد القوي المقدشي، والنقيب أحمد صالح جحزر، والملازم هيثم منصر الجبني، والجندي عبدالكريم علي سعد المقدشي، والجندي عمر الجشوش.

ووقع الانفجار أثناء ما كان وزير الدفاع، في زيارة تفقدية لمنطقة هيلان والمشجح في مديرية صرواح حيث تدور معارك عنيفة مع قوات حكومة صنعاء التي بسطت سيطرتها على أطراف مديرية مدغل الواقعة على بعد 25 كيلو من مدينة مأرب.