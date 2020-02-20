شكرا لقرائتكم خبر عن اِندلاع معارك ضارية في محيط مطار الحديدة..وتحذير عاجل من قوات العميد طارق صالح من هذا الامر الخطير والهام ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/20 الساعة 02:22 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

حذر المتحدث باسم قوات المقاومة بالساحل الغربي صادق دويد للمنظمات الأممية بشأن استغلال ميليشيا الحوثي للمساعدات الصحية لأغراض عسكرية .

وقال دويد الحوثيين يستغلون المساعدات الصحية للأغراض العسكرية، بما فيها المخصصة للقطاع الصحي . أقرأ أيضا : عاجل : اِندلاع أول شرارة للحرب بين سلطنة عمان ودولة شيطان العرب الإمارات!

وطالب من المنظمات أن يقترن الجهد الأممي بآليات رقابة تضمن استخدام المساعدات في الأغراض المخصصة لها. Advertisements

وثمن دويد جهود المنظمات الأممية في تقديم المساعدات لليمنيين في أي منطقة على امتداد جغرافية البلد. المتحدث باسم قوات طارق صالح يوجه رسالة للمنظمات الأممية بشأن صرف سيارات اسعاف للحوثيين حذر المتحدث باسم قوات المقاومة بالساحل الغربي صادق دويد للمنظمات الأممية بشأن استغلال ميليشيا الحوثي للمساعدات الصحية لأغراض عسكرية .

وقال دويد الحوثيين يستغلون المساعدات الصحية للأغراض العسكرية، بما فيها المخصصة للقطاع الصحي .

وطالب من المنظمات أن يقترن الجهد الأممي بآليات رقابة تضمن استخدام المساعدات في الأغراض المخصصة لها.

وثمن دويد جهود المنظمات الأممية في تقديم المساعدات لليمنيين في أي منطقة على امتداد جغرافية البلد.

وكانت قد أعلنت جماعة الحوثي، الثلاثاء، تلقيها مئة سيارة مخصصة للإسعاف كمساعدة مقدمة من منظمة الصحة العالمية. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، إن منظمة الصحة العالمية ستقدم ما يقارب 100 سيارة إسعاف للوزارة، وأنه سيتم توزيعها على المستشفيات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الصحة بالحكومة اليمنية إن الوزارة تلقت أيضاً عدداً مماثلاً من سيارات الإسعاف من منظمة الصحة العالمية والذي قال إنه يضم (94 سيارة إسعاف) لكل طرف مشيراً إلى أن هذه الدفعة من السيارات وصلت ميناء عدن وستستلمها الوزارة خلال اليومين القادمين.

ويذكر ان قوات المقاومة تخوض معارك ضارية اليوم الاربعاء هي الاعنف ضد مليشيا الحوثي , وتوشك على السيطرة على مطار الحديدة ومحيطة وصولا ل كيلو16 والميناء .



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