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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : مصادر عسكريةاخيرة غير متوقعة تكشف عن آخر مستجدات المغايرة لملامسات استهداف المقدشي لم تخطر على البال(صور)

أكدت مصادر عسكرية بوزارة الدفاع، الاربعاء 18 فبراير/شباط، بأن وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، نجا اليوم من محاولة اغتيال بصاروخ حراري موجه، استهدف موكبه بصرواح غربي مأرب. وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان موكب وزير الدفاع استهدف بصاروخ حراري موجه، وليس بانفجار عبوة ناسفة او لغم، كما تداولته وسائل الإعلام المحلية والدولية. جديد اب برس : Advertisements وأشارت الى ان الصاروخ استهدف عربة عسكرية (طقم)، كانت تقل مرافقي الوزير، ولم يكن متواجدا فيها، مؤكدة مقتل 7 من المرافقين، وإصابة 3 آخرين. وتأكيدا لرواية مصدر ”مأرب برس“، قال وزير الدفاع محمد المقدشي لقناة الحدث، في أول ظهور له عقب الحادثة ان مرافقيه قتلو بـ“قذيفة غادرة“، ولم يقل بلغم أو عبوة ناسفة. وبينت المصادر ان الحادث وقع بينما كان الوزير يقوم بمهمة ميدانية لتفقد وقيادة العمليات العسكرية والمعارك في مديرية صرواح على مشارف محافظة مأرب والتي تخوضها القوات الحكومية ضد جماعة الحوثي. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي نجا وزير الدفاع أيضا من انفجار هز المقر المؤقت لوزارة الدفاع اليمنية في مأرب حينما كان في اجتماع مع عدد من القادة العسكريين بمبنى الوزارة. وأفادت المصادر بأن قوات الحكومة حققت تقدما ملحوظا غرب محافظة مأرب، ونجحت في استعادة العديد من المواقع بعد معارك عنيفة مع جماعة الحوثي، والتي تمكنت هي الأخرى من الوصول إلى هذه المواقع بعد السيطرة على سلسلة من الجبال والمواقع في جبهة نهم شرقي صنعاء قبل أيام.

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