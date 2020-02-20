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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : وفاة المخلافي متأثراً بجراحه اليوم خلال الإشتباكات العنيفة(تفاصيل)

جديد اب برس : Advertisements داولت وسائل التواصل مقتل” غزوان المخلافي” احد قادة المليشيا المسلحة في محافظة تعز، عقب اشتباكات عنيفة شهدتها المدينة اليوم الاربعاء.

وافادت مصادر متطابقة ان المخلافي اصيب بطلقة نارية في الصدر خلال الاشتباكات مع عناصر مسلحة، وذلك بعد أيام فقط من إصابته بطلقات نارية في القدم.

وتشهد مدينة تعز مواجهات متواصلة بين المليشيات المسلحة المنضوية في إطار قوات الأمن والجيش الموالية لحزب الإصلاح. داولت وسائل التواصل مقتل” غزوان المخلافي” احد قادة المليشيا المسلحة في محافظة تعز، عقب اشتباكات عنيفة شهدتها المدينة اليوم الاربعاء.وافادت مصادر متطابقة ان المخلافي اصيب بطلقة نارية في الصدر خلال الاشتباكات مع عناصر مسلحة، وذلك بعد أيام فقط من إصابته بطلقات نارية في القدم.وتشهد مدينة تعز مواجهات متواصلة بين المليشيات المسلحة المنضوية في إطار قوات الأمن والجيش الموالية لحزب الإصلاح.

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