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عدن - ياسمين التهامي - ورد الآن : من صنعاءالحوثي يفاجئ الجميع ويقدم مبادرة هامة بشأن مأرب (تفاصيل طارئة هامة)

عرض محمد علي الحوثي مبادرة بشأن مارب بعد انتصار قواتهم فيها وتخص فرضة نهم والطريق. وأكد محمد الحوثي عضو المجلس السياسي أعلى سلطة بصنعاء عن تجشم الكثير من اليمنيين عناء السفر نتيجة سيطرة قوات هادي على فرضة نهم (منطقة تقع في منتصف طريق صنعاء – مأرب الدولي) شرق صنعاء. جديد اب برس : Advertisements وأضاف : بانه (يكفي ما قد حاصرتم #صنعاء والمواطنين إلى الآن). داعياً لعدم الاعتراض على المواطن اليمني – فيما بقي من الطريق- وفتح ما تبقى من الطريق للمواطنين للعبور بسلام .. مؤكدا إذا تم ذلك (فنحن حاضرون لفتحه) اي ما كان تحت سيطرتهم

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