شكرا لمتابعة خبر عن مهدي المشاط يقهر الرئيس علي عبد الله صالح حتى وهو في قبره ويثير جنون الرئيس هادي بسبب هذا الامر الذي قلب العاصمة صنعاء راسا على عقب .. صورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مهدي المشاط يقهر الرئيس علي عبد الله صالح حتى وهو في قبره ويثير جنون الرئيس هادي بسبب هذا الامر الذي قلب العاصمة صنعاء راسا على عقب .. صورة

تسعى المليشيات الحوثية في شرعة انقلابها على السلطة وتسخير عمل المؤسسات لتلميع قياداتها المليشاوية بطرق غير قانونية ومسخرة بالدستور اليمني. حيث منحت الاكاديمية العسكرية العليا ب صنعاء ,اليوم الاربعاء ما يسمي رئيس المجلس السياسي الاعلى ,مهدي المشاط ,درجة الماجيستير الفخرية في العلوم العسكرية ولقب الركن وهذا لم يحصل عليه اي رئيس يمني سابق . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل وفي غاية الخطورة ..دولة عظمى تباغت الملك سلمان وولي عهده بهذا الخبر الصاعق الذي سيقلب الامور راسا على عقب ويوقف الحرب في اليمن نهائيا مهدي المشاط يقهر الرئيس علي عبد الله صالح حتى وهو في قبره ويثير جنون الرئيس هادي بسبب هذا الامر الذي قلب العاصمة صنعاء راسا على عقب .. صورة قيادي رفيع في وزارة الدفاع يفضح الخائن الذي تسبب في تفجير موكب «الوزير المقدشي» والشيخ سلطان العرادة يجن جنونه بعد معرفة الفاعل ( صورة للخائن ) ورد للتو.. عبدالملك الحوثي يباغت ابو علي الحاكم وصهره يحيي المداني ويصدر توجيهات عاجلة بتنفيذ هذه الأمور على وجه السرعة ودون اي تأخير مهما كان الثمن يمني من هذه المحافظة يباغت الجميع ويبهر كل علماء المملكة ويثير اعجابهم بعمل عبقري رفع رأس كل يمني وجعلهم يشعرون بالفخر والاعتزاز ( صورة مدهشة ) عاجل:ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يباغت الرئيس هادي والجنرال الاحمر بهذا التعليق الناري على محاولة اغتيال وزير الدفاع اليمني “محمد المقدشي” شرطي من المملكة ينهي حياة زوجته بطريقة مروعة وخسيسة لأنها سألته هذا السؤال البريء ( شاهد الصورة التي هزت المملكة) Advertisements اذا كنت انت او زوجتك او احد اولادك تعانون من الزكام او نزلة برد او الكحة فلا تتناول هذه الاطعمة ابدا حتى لو كنت ستموت من الجوع ورد للتو..الامم المتحدة تباغت دول التحالف وتوجه طعنة غادرة للشرعية قصمت ظهر الرئيس هادي والغت الورقة الرابحة التي يمتلكها هادي والتحالف عاجل..القوات السعودية في الجنوب تلغي اي دور للرئيس هادي او الزبيدي في المهرة وتصدر قرار خطير يجعلها هي المتحكمة في مصير الجنوبيين وكل قبائل المهرة عاجل..الزبيدي يباغت الجميع ويتجاوز كل الخطوط ويصعق وزير الدفاع المقدشي بعد نجاته من محاولة الاغتيال بهذا التصريح الصادم الذي جعل ابو علي الحاكم يطير فرحا الشيخ سلطان البركاني يباغت الجميع ويقلب الطاولة على رأس الرئيس هادي والجنرال الاحمر ويعلن رسميا أمر خطير جعل ولي عهد ابو ظبي وعيدروس الزبيدي يطيرون فرحا شاهد بالفيديو...استنفار امني في السعودية ودولتين خليجيتين بعد نشر فيديو صاعق هز كل دول مجلس التعاون الخليجي واثار رعب الجميع ( فيديو صادم ) وردنا الان ..طارق عفاش يباغت الجميع ويصعق عبد الملك الحوثي وابو علي الحاكم بهذا العمل الرهيب وينتقم شر انتقام لوزير الدفاع محمد المقدشي بعد محاولة اغتياله ويرى مراقبين وعسكرية ان مثل هذة الرتب والشهادات والترقيات التي حصل عليها المشاط بوقت قياسي تعد الاولى على مستوى العالم . فالبداية كانت مرافق شخصي ل عبد القادر هلال ومن ثم زنبيل برتبة قيادي وبعدها عضو مجلس سياسي وبعدها رئيس دولة الانقلاب وبعدها تحول تاريخي من السلك المدني والسياسي الى السلك العسكري وبرتبة مشير دفعة واحدة . وها هو الرجل المعجزة يمنحة وزير دفاع دولتة الهمجية اللواء الركن محمد العاطفي ورئيس هيئة الاركان اللواء الركن محمد الغامري شهادة ماجيستير ولقب ركن وسبقهم يحيى الراعي بمنحة رتبة مشير . ويثبت هؤلاء الانقلابيين انهم برابرة لا يحترمون شرف المهنة العسكرية ويغتصبون الالقاب والمراتب كما اغتصبوا السلطة وادارة البلاد ..والله وحدة يعلم ماذا سيكون غدا في ظل حكم المليشيات الحوثية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مهدي المشاط يقهر الرئيس علي عبد الله صالح حتى وهو في قبره ويثير جنون الرئيس هادي بسبب هذا الامر الذي قلب العاصمة صنعاء راسا على عقب .. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.