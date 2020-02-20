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صنعاء - ياسمين الخيامي - قيادي رفيع في وزارة الدفاع يفضح الخائن الذي تسبب في تفجير موكب «الوزير المقدشي» والشيخ سلطان العرادة يجن جنونه بعد معرفة الفاعل ( صورة للخائن )

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