اختفاء طالبة بعد خروجها من منزلها إلى المدرسة في العاصمة صنعاء 

اختفت إحدى الطالبات أثناء خروجها من منزلها إلى المدرسة بمنطقة الحصبة شمال العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.
وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن الطالبة "أريج محمد" اختفت صباح يوم أمس الأربعاء، في الساعة السابعة صباحا أثناء خروجها من منزلها إلى مدرسة الرماح بمنطقة الحصبة بصنعاء.
وأشارت المصادر إلى أن "أن أهالي الطالبة أبلغوا الجهات المعنية بصنعاء عن اختفاء ابنتهم ولا يزال مصيرها مجهول، ولا يعرف عنها شيئ حتى اللحظة".
وتصاعدت ظاهرة اختفاء الفتيات في أحياء وشوارع العاصمة صنعاء بشكل مخيف خلال الأشهر الماضية، وسط صمت من قبل سلطة الأمر الواقع الحوثيين على الرغم من كثرة البلاغات التي تتلقاها أقسام الشرطة الحوثية بصنعاء.
يشار إلى أن ظاهرة اختفاء الفتيات والأطفال من شوارع وأحياء العاصمة صنعاء، تسببت بحالة من الخوف والهلع في أوساط المواطنين، خصوصاً وأن ظاهرة الاختطاف تزايدت في الآونة الأخيرة بشكل كبير وسط تكتم الأهالي وسلطات البحث الجنائي المسؤولة عن كشف تلك الجرائم للرأي العام.
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