محافظ شبوة يوجه بالتعامل الحاسم مع قضايا الثأر وتقديم مرتكبيها للعدالة

أكد محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، اليوم الأربعاء، على ضرورة التعامل الحاسم مع قضايا الثأر بالمحافظة من اليوم وصاعدا. مشدداً على المتابعة الفورية لمرتكبيها وضبطهم وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت ممكن، دون النظر في الاعتبارات القبلية لها.

كما شدد خلال ترأسه اجتماعا مشتركا لقيادتي الأجهزة القضائية والأمنية في محافظة شبوة، ضرورة التعجيل بإجراءات درجات التقاضي في قضايا القتل العمد بالمحافظة والبث فيها بصورة عاجلة.(وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ).

وتدارس اللقاء الذي حضره رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي خالد الجيلاني ورئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالرحيم الشيبة، وقائد محور عتق قائد اللواء ثلاثين مشاه العميد عزيز العتيقي، ملابسات حادثة مقتل الدكتور سالم العولقي بعيادته بمدينة يشبم بمديرية الصعيد.

وأشاد المحافظ بدور قبائل آل عتيق وتعاونهم مع رجال الأمن في القبض على الجاني ، وثمن عاليا هذه السابقة في تاريخ قبائل شبوة.

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ودعا بن عديو القبائل إلى التخلي عن عادات الجاهلية الأولى التي جرت عليها صنوف من المتاعب والمعاناة والحرمان الشديد وتسببت في تمزيق نسيجهم الاجتماعي الواحد .

وكشف المدير العام للأمن والشرطة بالمحافظة العميد عوض الدحبول عن تورط قاتل الطبيب سالم العولقي في ارتكاب جريمة قتل مماثلة في محافظة عدن.

ونوه المحافظ بن عديو باستعداد المنظومة العدلية بالمحافظة لتنفيذ هذه التوجهات الإستراتيجية للقضاء على ظاهرة الثأر بالمحافظة التي غرقت فيها ولسنوات طويلة.

وكانت شرطة شبوة أعلنت أمس إلقاء القبض على قاتل الطبيب العولقي في مدينة بشيم بمديرية الصعيد بعد أقل من 72 من ارتكاب الجريمة.

