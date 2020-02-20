شكرا لبحثكم عن خبر البركاني يغرد على الإمارات قبل قليل ودورها فماذا قال ؟ والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نشر رئيس البرلمان اليمني الشيخ سلطان البركاني في صفحته في الفيس بوك بعد تحرك دولة الامارات لإجلاء الطلاب اليمنيين .
وبدأ البركاني تغريدته بعبارة "إمارات الخير"
وقال البركاني "ليس غريباً على إمارات الخير أن تبادر إلى إنقاذ أبنائنا الطلاب المحاصرين (بوباء كورونا) في مدينة ووهان الصينية".
واضاف البركاني "هي ذاتها الإمارات التي هبت بالأمس لنجدة أشقائها من (وباء الحوثي) وجادت بدم أبنائها كأغلى ما لديها...وهي نفسها التي تجود بالمال والجهد في مسيرة عطاءٍ لا تنتهي منذ أشرق في سماء العروبة زايد الخير الذي ما تأخر عن محنةٍ ألَمَّتْ بأبناء عمومته في اليمن السعيد".
وواوضح كما هو سد مأرب العظيم شاهدٌ على عطاء هذا البلد العظيم.. سيضاف هذا الإنجاز إلى سجلٍ ذهبي زاخرٍ بقيم الوفاء والأخوة والعطاء.
تحيةً لإمارات الخير .. لشعبها ..لحكومتها.. لرئيسها... لولي عهدها.
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