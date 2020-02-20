شكرا لبحثكم عن خبر عاجل اصابة وزير الدفاع المقدشي ومصدر يكشف تفاصيل مغايرة حول استهداف الموكب بصاروخ والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اكد مصدر مطلع اصابة الفريق الركن محمد المقدشي في الانفجار الذي استهدف موكبه، اليوم الاربعاء 19 فبراير/ شباط، في جبهة المشجح جهة جبل هيلان غرب مدينة مأرب شرق اليمن.
وقال مصدر مطلع، إن وزير الدفاع، أصيب في الانفجار والذي استهدف موكبه، ووقع بطقم من الاطقم المرافقة له، اثناء تفقده للخطوط الامامية
ولفت المصدر، الى مقتل 7 من مرافقي الوزير، وتم اسعاف عدد من الجرحى الى مشافي مدينة مأرب بما فيهم الوزير.
وقالت مصادر عسكرية ان الانفجار ربما كان عن صاروخ موجه، فيما رجحت مصادر الانفجار بعبوة ناسفة، ونتج عنها مقتل ما وردنا اسمائهم حتى الان، النقيب حمزة علي المقدشي، والملازم صلاح عبدالقوي المقدشي، والنقيب احمد صالح جحزر، والملازم هيثم منصر الجبني، والجندي عبدالكريم علي سعد المقدشي، والجندي عمر الجشوش.
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