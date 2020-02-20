شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : سقوط ثالث طائرة في الأجواء اليمنية الان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اسقطت قوات الجيش الوطني ثالث طائرة مسيرة وتابعة للمليشيات الحوثية في الجوف لليوم الثالث علي التوالي. وأكدت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني، اليوم الأربعاء استطاعت ان تتبع طائرة مسيرة لجماعة الانقلاب بمحافظة الجوف وتباشر بإسقاطها فوراً. Advertisements وقالت المصادر ، إن قوات الجيش أسقطت الطائرة، في جبهة المحزمات جنوبي غرب المحافظة. وسبق أن أسقطت قوات الجيش عدد من الطائرات المسيرة في المحافظة، التي تشهد اشتباكات متواصلة منذ أسابيع، تكبدت خلالها مليشيات الحوثي خسائر كبيرة، دون إحراز أي تقدم.

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