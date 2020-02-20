عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإمارات تجلي الطلاب اليمنيين من الصين بعد انتشار كورونا القاتل

الأربعاء 19 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

تكفلت دولة الإمارات العربية بإجلاء الطلاب اليمنيين العالقين في مدينة ووهان الصينية التي ينتشر فيها فيروس كورونا، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية اليمنية اليوم الأربعاء.



وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي عبر ”تويتر“ إن الطلاب سينقلون إلى موقع حجر صحي بدولة الإمارات قبل إعادتهم إلى أرض الوطن.

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وأعربت الوزارة على لسان وزيرها محمد عبدالله الحضرمي عن شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة على التعاون والمساعدة في عملية إجلاء الطلاب.

وقال الاعلامي محمد السنيد: "نتقدم لوزراء الصحة بدول #مجلس_التعاون_الخليجي بخالص الشكر والتقدير لدولة #الامارات العربية المتحدة على قيامها بإجلاء العديد من رعايا الدول العربية وابقائهم فترة العزل الطبي في دولة الامارات ومن ثم نقلهم لدولهم".

وقال الصحفي فهد الشليمي: "#الامارات_تجلي_يمنيين_من_الصين شكرا الإمارات تتحدى كورونا وتنقذ حياة 200 مواطن يمني وعائلاتهم من الصين".

وكتب صالح البيضاني: "مبادرة عظيمة ولكنها ليست مستغربة ممن ساندوا اليمن في مواجهة الجائحة الأشد فتكا من كورونا".