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توضيح من الجوازات السعودية بشأن منع تجديد الإقامة إلا بخلو سجل المستفيد من الملاحظات

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عدن - ياسمين التهامي - أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن تجديد الإقامة إلا بخلو سجل المستفيد من الملاحظات.

وكان ورد تساؤلًا إلى الجوازات عبر “تويتر” من متابع يقو: “السلام عليكم. ارجو الافادة. هل يمكن تجديد الاقامة مع وجود منع سفر”.

 

 

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ورد الحساب قائلا: “التعليمات تشترط خلو سجل المستفيد من الملاحظات لإتمام الإجراء .نسعد بخدمتك”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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