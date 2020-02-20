شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من الجوازات السعودية بشأن منع تجديد الإقامة إلا بخلو سجل المستفيد من الملاحظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن تجديد الإقامة إلا بخلو سجل المستفيد من الملاحظات.

وكان ورد تساؤلًا إلى الجوازات عبر “تويتر” من متابع يقو: “السلام عليكم. ارجو الافادة. هل يمكن تجديد الاقامة مع وجود منع سفر”.

جديد "الخليج 365"

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ورد الحساب قائلا: “التعليمات تشترط خلو سجل المستفيد من الملاحظات لإتمام الإجراء .نسعد بخدمتك”.