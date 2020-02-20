شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل: أول تعزية حكومية لوزير الدفاع المقدشي بعد استهدافه بمأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث رئيس الوزراء في حكومة الشرعية معين عبدالملك خالص تعازيه لوزير الدفاع الفريق محمد المقدشي بعد ساعات من استهدافه بلغم ارضي في محافظة مأرب. وقدم معين تعازيه، لوزير الدفاع باستشهاد نحو 6 من مرافقيه ولكل شهداء الوطن في هذه المعركة المصيرية والوجودية، متمنيا للجرحى والمصابين الشفاء العاجل وفقا لوكالة سبأ. جديد "الخليج 365" Advertisements وبالرغم من حادثة الاستهداف للمقدشي اليوم ومقتل نحو 6 من مرافقيه إلا أن وكالة سبا نسخة الرياض والموقع الرسمي للجيش الوطني لم يشر الى الحادثة نهائيا، وهذه هي أول تعزية رسمية حكومية تنشر للحدث.

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