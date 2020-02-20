شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مدمنة الجنس ( هند القحطاني ) تفاجئ متابعيها وتوجه طلباً في عيد الحب ( فيديو ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طلبت السعودية هند القحطاني من متابعيها أن يرسلوا لها ما فعلوه في عيد الحب، الذي وافق 14 فبراير الجاري.

وقالت هند القحطاني في مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر حسابات معجبيها: ”اكتبولي مواقف طريفة عن عيد الحب أو إيش صار معكم بعيد الحب ودي أشارككم“.

وأضافت: ”اللي بيكتب يتوقع إني ممكن أنزل تغريدته فانتبهوا“، مبينة ”يلا أتحفونا هل أنتم مثلي ما في حبيب وحيدين ولا عندكم أحباب ومن أي نوع حبيبك أو حبيبتك هل هو من النوع المهتم أو النوع المطنش البارد“.

وتفاعل متابعيها مع الفيديو وتركوا تعليقات تناولت كيفية قضائهم لهذا اليوم، فالبعض أوضح أنهم تبادلوا الهدايا كحبيبين، فيما أكد البعض الآخر أن هذا اليوم مر بطريقة عادية مع الأولاد، فيما أخذ آخرون الأمر بطريقة كوميدية.

يذكر أن هند القحطاني أم لأربعة أطفال، ابنتين وولدين، وكانت تعمل معلمة لمادة اللغة الإنجليزية بالرياض لمدة 8 سنوات.

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