شكرا لقرائتكم خبر عن شاھد.. جريمة مروعة تزلزل العاصمة صنعاء.. عصابة تحاول إقتلاع عین فتاة في ریعان شبابھا ( صورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلیة بمحافظة ذمار، الیوم الاربعاء، أن عصابة مكونة من عدد من الرجال والنساء اعتدت على أسرة یمنیة وقامت بطعن ابنتھم في "عینھا".

وذكرت المصادر أن العصابة حاولت إقتلاع عین فتاة في ریعان شبابھا، وتنحدر من وصاب العالي بحجة قیام أسرتھا باخذ حطب من ممتلكاتھم.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وأشارت المصادر إلى أن مجموعة من الرجال والنساء قاموا بإقتحام منزل والاعتداء بالضرب ُ المبرح على مالك البیت وابنتھ وزوجتھ، تعرضت خلالھا الفتاه الى طعنة أسفل.

عینھا الیمنى، كادت أن تتلف عینھا نھائیاً و وفقا للمصادر فأن الفتاة خاطبت العصابة قائلة: سنقلع عینك لانك حطبتي من ملكنا، مع سیل من الضربات وكلمات السباب والشتم.

ونوھت المصادر أن ُ الجناه عقب فعلتھم قاموا بقطع الطریق على ابیھا لمنعھ من إسعاف ابنتھ.

وتشھد المحافظة الواقعة تحت سیطرة ملیشیا الحوثي، انفلات أمني والعشرات من جرائم القتل والنھب والاعتداءات على المواطنین